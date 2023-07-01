В Чувашии пройдут первые всемирные игры национальных единоборств осенью 2023 года

Глава региона Олег Николаев отметил, что такие игры будут соединять в себе традиционные и национальные виды борьбы разных народов РФ и других государств

МОСКВА. 1 июля. /ТАСС/. Республика Чувашия осенью примет первые в истории всемирные игры национальных видов единоборств, в которых примут участие борцы из разных регионов России, а также из других государств. Об этом сообщил на открытии прошедшего в субботу в московском парке Сокольники национального чувашского праздника Акатуй глава региона Олег Николаев.

"В конце сентября - в начале октября в Чувашии, в Чебоксарах, пройдут впервые всемирные игры национальных видов единоборств, которые будут соединять в себе и традиционные виды борьбы, и национальные виды борьбы разных народов РФ и других государств", - сказал Николаев.

Он добавил, что чувашская национальная борьба керешу стала одним из самых зрелищных мероприятий праздника Акатуй. На одной из площадок перед гостями мероприятия свое мастерство продемонстрировали борцы из Чувашии, Москвы, Башкирии и других регионов.

Борьба керешу - это традиционная чувашская борьба на поясах. Она является национальным видом спорта и официально включена во всероссийский реестр видов спорта.

Акатуй - один из самых важных национальных праздников чувашского народа, он воспевает любовь к родной земле и уважение к труду работников сельского хозяйства. В переводе "ака" означает сев, "туй" - свадьба. С древних времен в этот праздник чуваши собирались, чтобы поздравить друг друга с приходом лета. В этот день также проводились состязания по бегу, молодежь и дети участвовали в народных забавах, а еще на Акатуй чуваши варили пиво и национальный суп шурпе.

Праздник проходит при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, правительства Чувашской Республики, Чувашской национально-культурной автономии.