На границе России и ЕС в Псковской области протестируют систему электронной очереди

Речь идет о пункте пропуска "Куничина Гора"

ПСКОВ, 1 июля. /ТАСС/. Пункт пропуска на российско-эстонской границе "Куничина Гора", расположенный в Псковской области, станет пилотной площадкой для запуска системы электронной очереди. Этот шаг ускорит пересечение границы и поможет решить вопросы безопасности и экологии, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников в субботу.

"Пункт пропуска "Куничина Гора" на российско-эстонской границе станет пилотной площадкой для запуска системы электронной очереди, - сказано в сообщении. - Создание электронной очереди поможет решить вопросы безопасности на дорогах, экологии и сделает процесс пересечения границы более оперативным и удобным".

В субботу Ведерников осмотрел в Печорском районе Псковской области несколько объектов транспортно-логистической сферы вместе с помощником президента РФ Игорем Левитиным и главой комитета Госдумы по транспорту Евгением Москвичевым. Особое внимание уделили работе пункта пропуска на границе России с Евросоюзом.