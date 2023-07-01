Сенатор от Калининграда предложил ввести новый налоговый вычет для многодетных семей

По словам Александра Шендерюка-Жидкова, речь идет о максимальной сумме расходов на новое строительство или приобретение на территории России жилья, с которой будет исчисляться вычет

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков предложил ввести для многодетных семей новый налоговый вычет. Об этом он заявил в субботу на форуме Всемирного русского народного собора, посвященном демографической, семейной и миграционной политике в России.

"Стоит говорить о том, чтобы многодетные получили свой особый налоговый вычет, если они имеют трех и более детей. Не должна такая же многодетная семья иметь вычет всего лишь два млн рублей. Очевидно, что многодетная семья требует гораздо большего помещения. Я считаю, что вполне назрел вопрос и пяти, может быть, и другой, большей, суммы в качестве налогового вычета именно для семей многодетных", - сказал Шендерюк-Жидков.

Как пояснил корреспонденту ТАСС сенатор, речь идет о максимальной сумме расходов на новое строительство или приобретение на территории РФ жилья, с которой будет исчисляться налоговый вычет. Сейчас она составляет 2 млн рублей. По мнению сенатора, такая мера поможет решить жилищные вопросы, которые есть у многодетных семей.

О форуме

Форум МОО "Всемирный русский народный собор" проводится в Калининграде 1 и 2 июля. Его тема "Защита российской семьи: демографическая и миграционная политика". На форуме обсуждаются меры в области демографической, семейной и миграционной политики, необходимые для преодоления демографического кризиса и обеспечения устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации.

В повестке миграционная политика в отношении соотечественников, а также высококвалифицированных иностранных специалистов, рассматривающих Россию в качестве государства-убежища; новые подходы к регулированию внешней трудовой миграции с точки зрения обеспечения национальной безопасности, опережающего социально-экономического развития России.