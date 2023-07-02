Очередь из машин на Крымский мост со стороны Кубани увеличилась на 2,5 км

Cо стороны Крыма пробки нет, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко

ТАСС, 2 июля. Очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшаяся со стороны Краснодарского края, по состоянию на 10:00 мск воскресенья увеличилась до 7 км, со стороны Крыма пробки нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 10:00 пробка 7 км, время ожидания до 5 часов. Маршрут через Крымский мост Республика Крым - Краснодарский край по состоянию на 10:00 пробки нет", - написал он.

Ранее Лукашенко сообщил, что очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшуюся со стороны Республики Крым, полностью устранили к утру воскресенья, а со стороны Краснодарского края очередь на 09:00 утра составляла 5,5 км.

Пробка на Крымском мосту образовалась в субботу. К вечеру субботы она достигала 7 км со стороны Кубани. Для устранения очереди была усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения. Для граждан организовали выдачу питьевой воды.

В новость внесены изменения (10:49 мск) - добавляется информация о длине пробки