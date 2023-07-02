На Украине заявили, что лишь 20% от нужного числа мужчин добровольно приходит в военкоматы

Глава Львовского областного территориального центра комплектования Александр Тищенко отметил, что мобилизация может оказаться под угрозой при отсутствии облав и розыскных мероприятий в отношении подлежащих призыву

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Добровольно служить в Вооруженные силы Украины сейчас идут лишь 20% от необходимого количества военнообязанных. Об этом сообщил глава Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) полковник Александр Тищенко.

"Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% мужчин от планового задания, которое мы должны выполнить", - приводит слова военкома сайт украинского "24 канала". При этом, по словам Тищенко, половина из этих добровольцев - контрактники.

Он отметил, что если не будет облав и розыскных мероприятий в отношении подлежащих мобилизации, "то мобилизация может оказаться под угрозой". Тищенко подчеркнул, что приоритет ТЦК - обеспечение обороноспособности Украины.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доплатах военным, включающий поправку о расширении перечня лиц, подлежащих мобилизации. Согласно поправке, мобилизации теперь подлежат лица, у которых жена или муж, родители или родители супруга являются лицами с инвалидностью I или II группы, в том случае, если в семье есть другие трудоспособные лица, обязанные по закону их содержать.

Неделей ранее украинские СМИ распространили требование всем военнообязанным Оболонского района Киева явиться в военкоматы в десятидневный срок. Требование касается даже тех, кто не получал именных повесток или мобилизационных распоряжений, в том числе лиц, не прописанных в районе, а только проживающих в нем. Ранее об аналогичных мерах объявили в Ивано-Франковске, областном центре на западе Украины, а затем - в Чернигове. Уклонистам грозит не только административное, но и уголовное наказание.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о мобилизации. Они неоднократно продлевались, 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация были продлены на 90 дней - до 18 августа.