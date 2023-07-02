В Пятигорске намерены завершить восстановление векового особняка силами волонтеров

Также планируют реставрировать старинный дом середины XIX века

СТАВРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Волонтеры "Том Сойер феста" завершат восстановление бывшего особняка 1903 года постройки в курортном Пятигорске в новом сезоне. Работы также пройдут в городе Ставрополе и селе Московском, сообщил ТАСС региональный координатор фестиваля Иван Самохвалов.

"Мы открыли новый сезон "Том Сойер феста" в Ставропольском крае. В городе Ставрополе продолжаем работы по двум домам в центральной части города. В городе Пятигорске в этом сезоне завершатся работы в здании бывшего особняка 1903 года постройки. К началу сезона готовятся также в селе Московском", - сказал он.

В курортном Пятигорске работы ведутся на улице Козлова, 34. Здание бывшего особняка разделено на несколько квартир. По сообщению организаторов фестиваля в Пятигорске, хозяин одной из квартир активно помогает в работе по восстановлению внешнего облика здания.

В этом же сезоне волонтеры приступят к восстановлению нового здания в Пятигорске - старинного дома середины XIX века на улице Красноармейской, 7. Добровольцы планируют восстановить резные двери и ажурный кованый козырек, очистить фасад от краски.

В городе Ставрополе волонтеры "Том Сойер феста" восстанавливают облик дома бывшего усадебного места отца Константина из Ставропольского церковного Андреевско-Владимирского братства. Также работы проводятся в двух старинных зданиях в центральной части города на проспекте Карла Маркса.