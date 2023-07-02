В Москве ожидаются гроза с сильным дождем и ветер до 15 м/с

В ГУ МЧС отметили, что в связи с непогодой водителям стоит снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с сильным дождем и ветре до 15 м/с в ночь на понедельник. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 01:00 с сохранением до 09:00 3 июля местами в Москве ожидается гроза с дождем, местами сильным. При грозе [прогнозируется] усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что в связи с непогодой водителям стоит снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Машины лучше парковать вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.