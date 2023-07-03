Алгоритмы ЕМИАС за два года проанализировали более 750 тыс. анкет пациентов

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, это позволило выявить риски развития хронических заболеваний и начать своевременную профилактику у 600 тыс. человек

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Алгоритмы Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) проанализировали свыше 750 тыc. анкет пациентов "Здоровой Москвы" за два года. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"За два года алгоритмы ЕМИАС проанализировали больше 750 тыс. анкет пациентов "Здоровой Москвы". Это позволило выявить риски развития хронических заболеваний и начать своевременную профилактику у 600 тыс. человек", - написал мэр.

Собянин отметил, что анкета в ЕМИАС состоит из 40 вопросов, а заполнять ее необходимо перед диспансеризацией в терминале или заранее в электронной медкарте - на сайте или в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо". После заполнения анкеты результаты направляются врачу, который при необходимости назначает дополнительные исследования и консультации. "Таким образом, сервис экономит время специалиста и помогает сосредоточиться на работе с пациентом", - подчеркнул мэр.