3 июля, 04:40

Алгоритмы ЕМИАС за два года проанализировали более 750 тыс. анкет пациентов

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, это позволило выявить риски развития хронических заболеваний и начать своевременную профилактику у 600 тыс. человек

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Алгоритмы Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) проанализировали свыше 750 тыc. анкет пациентов "Здоровой Москвы" за два года. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"За два года алгоритмы ЕМИАС проанализировали больше 750 тыс. анкет пациентов "Здоровой Москвы". Это позволило выявить риски развития хронических заболеваний и начать своевременную профилактику у 600 тыс. человек", - написал мэр.

Собянин отметил, что анкета в ЕМИАС состоит из 40 вопросов, а заполнять ее необходимо перед диспансеризацией в терминале или заранее в электронной медкарте - на сайте или в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо". После заполнения анкеты результаты направляются врачу, который при необходимости назначает дополнительные исследования и консультации. "Таким образом, сервис экономит время специалиста и помогает сосредоточиться на работе с пациентом", - подчеркнул мэр. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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