Путин поздравил Белоруссию с Днем независимости

Президент России отметил, что Москва и Минск "вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений. Это в полной мере подтверждается сегодня, когда наши страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам", - отмечается в послании главы российского государства.

Путин также указал, что этот праздник имеет значение не только для белорусов, но и для россиян, ведь он связан со знаменательным событием общей истории двух государств - освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Президент РФ выразил уверенность, что, наращивая конструктивные двусторонние связи и укрепляя институты Союзного государства, Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые трудности и отстоять свои законные интересы на мировой арене.

Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, "а братскому белорусскому народу - счастья и процветания".