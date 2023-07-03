Москвичи пожертвовали более 70 млн рублей через благотворительный сервис на mos.ru

Москвичи помогли многодетным семьям, тяжелобольным детям, людям с инвалидностью, бездомным животным и многим другим

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Общая сумма пожертвований через благотворительный сервис на портале mos.ru c 2020 года превысила 70 млн рублей. Москвичи помогли многодетным семьям, тяжелобольным детям, людям с инвалидностью, бездомным животным и многим другим, нуждающимся в помощи, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"С помощью благотворительного сервиса на mos.ru вклад в добрые дела сделали уже более 60 тыс. москвичей. Только с начала текущего года жители перечислили в поддержку нуждающихся более 22 млн рублей, а общая сумма пожертвований с октября 2020 года превысила 70 млн рублей. Мы предлагаем пользователям и новые форматы. Например, горожане могут создать свой собственный благотворительный сбор и пригласить к участию друзей и близких, чтобы помогать нуждающимся вместе, а в рамках проекта "Помогайте со звездами" у жителей есть возможность поддержать подопечных благотворительных фондов и получить уникальные цифровые объекты, созданные знаменитостями", - приводятся слова заместителя руководителя департамента информационных технологий города Москвы Бориса Фролова.

Собранные средства, в частности, помогли фонду "Подсолнух" оплатить жизненно важное лечение для мальчика Ярослава. Его болезнь стала проявляться с рождения частыми острыми инфекциями. К одному году признаки недуга стали более явными. Год назад подопечному диагностировали врожденные нарушения иммунитета. Лечение редкого заболевания заключается в регулярной терапии донорскими антителами. Кроме того, пользователи благотворительного сервиса на mos.ru поддержали подопечных фонда "Игра", который открыл курс по оказанию информационной онлайн-поддержки семьям, где есть ребенок с двигательными нарушениями. Более 100 семей учатся вместе с юристом получать от государства квоты на жизненно необходимые, но дорогостоящие операции для детей и технику для самостоятельного движения.

"Благодаря пользователям сервиса помощь получил и фонд "Благо дари миру". Средства пошли на реализацию проекта "Неботерапия в действии", который помогает в социально-психологической реабилитации. Помимо полетов в аэротрубе, подопечные фонда смогли совершить прыжки с парашютом в тандеме с опытным инструктором. Участники уходят окрыленными и понимают, что жизнь продолжается", - говорится в сообщении.

Сделать пожертвование можно на странице сервиса. Для этого достаточно выбрать одну или несколько программ и желаемую сумму перевода. Также есть возможность настроить автоплатежи, чтобы помогать регулярно. Сделать это можно после перевода средств, достаточно нажать на кнопку "Подключить автоплатеж" на странице с результатом оплаты. Необходимо выбрать периодичность и дату списания, а также сумму и способ оплаты. Кроме того, благотворительный сервис доступен в разделе "Мои платежи" на портале mos.ru и в мобильном приложении "Моя Москва".