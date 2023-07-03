В Грузии движение поездов после расчистки путей от схода селя возобновят вечером

Железнодорожное сообщение будет восстановлено между Тбилиси и Батуми, Зугдиди и Тбилиси, начнут курсировать также поезда между Тбилиси и городом Поти

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. Движение поездов между Восточной и Западной Грузией возобновится с 17:00 (16:00 мск) в понедельник после расчистки путей от оползня, сошедшего в субботу в регионе Имерети. Об этом сообщила компания "Грузинская железная дорога".

Остановка поездов вызвала неудобства для туристов, в том числе из России, так как железнодорожное сообщение является самым популярным и удобным способом добраться из Тбилиси в Батуми.

"Пути полностью очищены от оползня, сошедшего около станции Марелиси, и восстановлена контактная сеть. Соответственно, 3 июля с 17:00 возобновится движение по железной дороге Грузии", - говорится в сообщении.

Как уточняется, будет восстановлено сообщение между Тбилиси и Батуми, Зугдиди и Тбилиси, начнут курсировать также поезда между грузинской столицей и городом Поти.

В субботу компания "Грузинская железная дорога" сообщила о сходе оползня вблизи села Марелиси в Харагаульском муниципалитете региона Имерети, из-за чего было остановлено движение поездов, поврежденными оказались контактная сеть и пути. Погиб местный житель, оказавшийся на месте схода оползня.

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