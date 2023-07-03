ООН спрогнозировал рост числа испытывающих угрозу голода людей на 80 млн к середине века

Верховный комиссар организации по правам человека Фолькер Тюрк призвал мировое сообщество принять меры для перехода к "зеленой экономике", включая постепенный отказ от использования ископаемого топлива

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Число людей, испытывающих угрозу голода вследствие изменения климата, может вырасти на 80 млн к середине нынешнего столетия. Об этом заявил в понедельник верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвавший мировое сообщество принять меры для перехода к "зеленой экономике", включая постепенный отказ от использования ископаемого топлива.

Выступая на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека в ходе дискуссии о негативном воздействии изменения климата на человека, он напомнил, что с 2000 по 2023 год "в глобальном масштабе число стихийных бедствий, связанных с климатическими факторами и наводнениями, увеличилось на 134%". "В 2021 году более 828 млн человек столкнулись с голодом. По прогнозам, изменение климата поставит под угрозу голода еще до 80 млн человек к середине этого века, создавая поистине ужасающие масштабы отчаяния и нужды", - сказал Тюрк.

В настоящее время тяжелые последствия экстремальных погодных явлений для продовольственной безопасности сильнее всего ощутили на себе жители стран Африки, расположенных южнее Сахары, Азии, малых островных государств, а также Центральной и Южной Америки. "По мере ускорения глобального потепления эти последствия будут становиться все более масштабными и интенсивными. Ни одна страна не будет пощажена", - предупредил верховный комиссар ООН.

По его мнению, чтобы предотвратить усугубление ситуации, необходимо "покончить с бессмысленным субсидированием отрасли ископаемого топлива" и начать "постепенно отказываться от ископаемого топлива". Тюрк считает, что 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата должна стать "решающим переломным моментом" для действий мирового сообщества. Он призвал в этой связи "превратить международные институты развития и финансирования в движущую силу климатических действий, чтобы наиболее пострадавшие страны и люди получили доступ к финансированию борьбы с изменением климата". Кроме того, следует принять "меры по поддержанию надлежащего управления, чтобы при наличии финансирования оно оказывало поддержку и предоставляло средства правовой защиты наиболее пострадавшим людям". В таком случае "может произойти справедливый переход к "зеленой" экономике на национальном и глобальном уровнях", резюмировал верховный комиссар ООН.