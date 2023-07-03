Минздрав рассмотрит обращение об организации в больницах зон доставки онлайн-покупок

Как отметил депутат Госдумы Василий Власов, пациенты на стационарном лечении нуждаются в получении продовольственной или бытовой продукции, при этом не в каждой больнице есть особые зоны доставки товаров

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минздрав России рассмотрит обращение с предложением создать в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь, зоны передачи пациентам товаров службами доставки онлайн-покупок. Об этом в понедельник сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

О предложении депутата Госдумы Василия Власова в понедельник сообщил RT, ссылаясь на копию письма на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Депутат пояснил, что пациенты на стационарном лечении нуждаются в получении продовольственной или бытовой продукции, при этом не в каждой больнице есть особые зоны доставки товаров.

"Министерство рассмотрит обращение господина Власова. В то же время обозначенные вопросы относятся к компетенции руководителей конкретных медицинских организаций, это, по сути, бытовые вопросы", - сказал он.