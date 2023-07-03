Сергей Светлаков будет эксклюзивно работать с ТНТ

Телеканал сообщил, что актер примет участие в новой юмористической программе, а также выпустит шоу собственного производства и комедийный сериал, в котором выступит продюсером

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Шоумен, продюсер и актер Сергей Светлаков заключил контракт с "Газпром-медиа развлекательное телевидение" и теперь будет эксклюзивно сотрудничать с телеканалом ТНТ. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе канала.

"Шоумен и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО "Газпром-медиа развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ, управляет телеканалом ТНТ). По условиям соглашения с 1 июля комик будет работать на ТНТ эксклюзивно как актер и телеведущий, а также станет рекламным лицом канала. Кроме того, Сергей Светлаков будет сотрудничать с ТНТ как продюсер", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Светлаков примет участие в новой юмористической программе телеканала, а также выпустит шоу собственного производства и комедийный сериал, в котором также выступит продюсером.

"Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. А сейчас эра ренессанса, потому что большинство звезд к нам вернулись, перезагрузились, предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами. Поэтому возвращение Сергея было абсолютно логичным", - привели в пресс-службе слова директора телеканала ТНТ, управляющего директора ГПМ РТВ Тины Канделаки.

На телеканале ТНТ Сергей Светлаков ранее работал около 10 лет, после чего перешел на СТС в 2018 году. Контракт с ТНТ начинает действовать с 1 июля.