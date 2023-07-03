Матвиенко поздравила жителей Алтая и Хакасии с днем образования республик

Председатель Совета Федерации отметила, что оба региона вносят вклад в сбережение уникального культурного наследия

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Хакасии и Алтая в понедельник с днем образования республик, сообщила пресс-служба СФ.

"Поздравляю вас и всех жителей республики с Днем образования Республики Алтай. Путь становления Республики Алтай неотделим от исторического пути нашего государства, и жители региона всегда с честью служили Отечеству, отстаивая его интересы. Сегодня они успешно преодолевают все трудности, бережно хранят и приумножают самобытные культурные традиции", - говорится в телеграмме Матвиенко, направленной в адрес главы республики Олега Хороходина и председателя государственного собрания региона Артура Кохоева.

Также Матвиенко поздравила жителей Хакасии. "Поздравляю вас и всех жителей республики с Днем Республики Хакасия. Хакасия прошла непростой, но славный путь, став одним из важных индустриальных и культурных центров Сибири", - говорится в поздравительной телеграмме главе Хакасии Валентину Коновалова и спикеру Верховного совета республики Владимиру Штыгашеву.

Матвиенко отметила, что оба региона вносят вклад в сбережение уникального культурного наследия. "Здесь дорожат уникальными памятниками природы как частью национального достояния нашей страны. Главное место в их перечне занимает объект всемирного наследия ЮНЕСКО - "Золотые горы Алтая", объединяющий Алтайский и Катунский заповедники, живописные буферные зоны Телецкого озера и горы Белуха, а также реликтовое плоскогорье Укок", - написала она.

День образования Республики Хакасия и Республики Алтай празднуется 3 июля.