Горный университет планирует расширить сотрудничество с учеными Африки

Университет считает своей миссией поддержку модернизации африканских стран, рассказала Александра Коптева, исполнительный директор Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО на базе Горного университета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II и ученые стран Африки планируют расширить сотрудничество, проводить исследования и создать совместные научные коллективы. Подробности обсудят на полях саммита Россия - Африка, рассказала ТАСС в понедельник исполнительный директор Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО на базе Горного университета Александра Коптева.

"В рамках саммита планируется подписание ряда соглашений о научно-образовательном взаимодействии. Предметом соглашения станет расширение образовательного сотрудничества, совместные научные исследования, взаимодействие в области публикационной деятельности и другое. Основной миссией университета является содействие в области трансформации мировоззренческой позиции африканских стран, заключающейся в модернизации системы, прежде всего инженерного образования и выработки принципов устойчивого природопользования, лежащих вне ограничивающих факторов национальных границ, религиозных конфессий и систем постколониального администрирования территорий", - рассказала Коптева.

Наряду с тесными партнерскими связями, особенно с такими ведущими странами как Китай, Иран, Индия, в настоящее время у университета наращивается взаимодействие со странами Африки. Более подробно перспективы обсудят на грядущем саммите - в Горном будет работать одна из его площадок, где соберутся ректоры из Африки. Планируется участие ведущих университетов и профильных министров из Замбии, Зимбабве, Намибии, Нигерии, Ганы, ЮАР, Мали, Анголы и других.

Эксперт подчеркнула, что в Африке сосредоточено примерно 30% мировых запасов полезных ископаемых, 8% мировых запасов природного газа, 12% мировых запасов нефти; на континенте находится 40% золота мира, до 90% хрома и платины, самые большие в мире запасы кобальта, алмазов, платины и урана. При этом в странах Африки наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров и технологий.

"Горный университет, являющийся лидером в области подготовки кадров МСК (минерально-сырьевого комплекса - прим. ТАСС) (в 2023 году Горный занял третье место в предметном мировом рейтинге QS), планирует осуществлять передачу и внедрение российского опыта и стандартов (производственных, образовательных, управленческих) в общественные, образовательные, индустриальные и государственные организации стран Африки во всех областях МСК", - сообщила доцент.

Ранее в Горный приезжал президент частного вуза в Мали Усман Драме. Этот вуз - одно из немногих высших учебных заведений Западной Африки, где готовят специалистов для металлургической и добывающей промышленности, и ректор отметил, что Петербургский горный известен как мировой флагман профильного образования.

"А потому мы заинтересованы в выстраивании академических связей с вашим вузом. В частности, хотели бы направлять сюда наших ребят для того, чтобы они учились на программах магистратуры и аспирантуры, а затем возвращались на Родину для того, чтобы работать педагогами и учеными", - сказал тогда он.

О саммите

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".