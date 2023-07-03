В ООН заявили, что треть производимого в мире продовольствия теряют или выбрасывают

Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что маркетинговые методы, побуждающие потребителей покупать больше, чем они могут потребить, привели к тому, что в 2019 году образовалось, по оценкам, 931 млн тонн пищевых отходов"

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Треть производимого в мире продовольствия теряется или выбрасывается, в том числе из-за воздействия вредителей и болезней, которое усугубляется изменением климата. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, представленном в понедельник в Женеве на 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). Документ посвящен теме негативного влияния изменения климата на обеспечение права на питание.

"По оценкам, на потери и порчу пищевых продуктов приходится от 8 до 10 процентов глобальных выбросов парниковых газов. Треть всего продовольствия, производимого для потребления человеком, либо теряется, либо выбрасывается, отчасти из-за плохой логистики или воздействия вредителей и болезней, которые усугубляются изменением климата", - отмечается в докладе.

Как подчеркнул генеральный секретарь ООН, "маркетинговые методы, побуждающие потребителей покупать больше, чем они могут потребить, и основанные на длительных периодах транспортировки и хранения, привели к тому, что в 2019 году образовалось, по оценкам, 931 млн тонн пищевых отходов". Каждый год "в среднем 74 кг продуктов питания на душу населения выбрасывается". Гутерриш отметил, что уменьшение пищевых отходов "может способствовать сокращению выбросов парниковых газов и повышению продовольственной безопасности".

По мнению генсекретаря ООН, "преобразование продовольственной системы является ключом к сдерживанию глобального потепления". В докладе говорится, что "около двух третей выбросов парниковых газов из продовольственных систем приходится на сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования". На производство мяса в период с 2018 по 2020 год "приходилось примерно 54% выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве", и, по прогнозам, оно "увеличится более чем на 60% в период с 2010 по 2050 год, поскольку потребление мяса продолжает расти". "При таком сценарии одного лишь сокращения выбросов ископаемого топлива, каким бы значительным оно ни было, будет недостаточно для достижения целей Парижского соглашения", - констатировал Гутерриш.

Он рекомендовал странам принять срочные меры для "уменьшения воздействия продовольственных систем на климат", в том числе путем "перехода к продовольственным системам, функционирующим на основе природных процессов". Речь идет, в частности, об "агроэкологии и экосистемном рыболовстве". Гутерриш считает также, что "следует покончить с вредными сельскохозяйственными субсидиями, приносящими выгоду крупному агробизнесу", поэтапно отменить торговые ограничения и обеспечить "равный доступ к рынкам", в том числе для крестьян и рыбаков.