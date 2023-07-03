В Белгородской области отменили массовые мероприятия к 80-летию Прохоровской битвы

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что запрета на посещение Прохоровского поля не предполагается, но и организованного подвоза гостей осуществляться не будет

ТАСС, 3 июля. Власти Белгородской области в целях обеспечения безопасности отменили массовые торжественные мероприятия, запланированные в регионе на 12 июля по случаю 80-летия Прохоровского сражения Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Допустить в этот период риск для жизни наших жителей и гостей мы не имеем права, поэтому массовых торжественных мероприятий проводить не будем", - ответил Гладков на вопрос одной из жительниц о планируемых на 12 июля мероприятиях.

Губернатор отметил, что запрета на посещение Прохоровского поля не предполагается, но и организованного подвоза гостей осуществляться не будет. Проведение массовых мероприятий станет возможным тогда, когда позволит оперативная ситуация в регионе, добавил Гладков.

В декабре 2021 года Гладков сообщал, что в честь 80-летия сражения власти планировали провести авиашоу, танковый биатлон, а также традиционный фестиваль солдатской каши. Планировался запуск стилизованного ретропоезда Москва - Прохоровка и организация постоянного пригородного турмаршрута, который позволил бы добраться до Прохоровки из Белгорода, Старого Оскола.

12 июля 1943 года в Белгородской области произошло крупнейшее танковое сражение во Второй мировой войне. На поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше 1 тыс. бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.