Почти 195 млн рублей выделили из бюджета Магаданской области на помощь городу в ДНР

Средства выделены из резервного фонда

ТАСС, 4 июля. Магаданская область на этот год запланировала 13 мероприятий на сумму около 195 млн рублей в помощь жителям Ждановки - города в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали ТАСС в правительстве региона.

"В 2023 году была запланирована реализация 13 мероприятий на общую сумму 194,8 млн за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства Магаданской области", - сообщили в правительстве.

По информации областных властей, в указанные мероприятия включены капитальные ремонты кровель 11 многоквартирных домов, капитальный ремонт кровли детского дошкольного учреждения ясли-сад №2 "Капитошка", а также объект благоустройства группы многоквартирных домов квартала №1 в Ждановке. В настоящее время строительно-монтажные работы на 12 объектах завершены полностью, осуществляется передача результатов работ представителям государственного заказчика и сотрудникам ФАУ "Роскапстрой".

Объект для размещения многофункционального центра (МФЦ) подобран. Его соответствие требованиям подтверждено представителями профильной организации ДНР, необходимое техническое задание направлено подрядной организации. На данный момент завершается разработка проектно-сметной документации для направления прохождения государственной экспертизы.

Также правительством Магаданской области рассматривается капитальный ремонт помещения пищеблока здания МБДОУ ясли-сад №3 "Уголек" в Ждановке. Его реализация за счет региональных средств возможна в 2023 году в случае экономии средств из ранее выделенных лимитов по результатам выполненных строительно-монтажных работ.