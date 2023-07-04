Генсек ООН назвал климат, ИИ и глобальное неравенство главными вызовами современности

По словам Антониу Гутерриша, пандемия показала, что мировая финансовая архитектура несправедлива. Он также считает, что мировая торговая система способствует неравенству

ООН, 4 июля. /ТАСС/. Климатические изменения, развитие искусственного интеллекта и рост неравенства между развитыми и развивающимися странами стали главными вызовами в современном мире, для преодоления которых необходимы общие усилия. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая с видеообращением к участникам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Позвольте мне затронуть три сферы, где мы можем и должны объединиться для принятия решений. Во-первых, климатический кризис. Пока человечество не будет действовать совместно, нас ждет катастрофа, - сказал Гутерриш. - Нам нужно объединиться и активизироваться. Я предложил заключить Пакт солидарности в сфере климата, в рамках которого те, кто в наибольшей степени осуществляют выбросы, предпримут дополнительные усилия для сокращения выбросов. Проблемы климата касаются борьбы за нашу жизнь, и государства ШОС играют в этом важную роль".

"Человечество вступает в новую технологическую эру, при этом будучи совсем не подготовленным. Искусственный интеллект, автономные вооружения, биоинженерия - сферы, где возможности управления далеко отстают, - отметил он. - Мы предложили Мировое цифровое соглашение, которое объединит страны, региональные организации, частный сектор и гражданское общество. Я скоро создам группу советников высокого уровня. Я открыт к любым инициативам со стороны государств - членов по созданию международной структуры по искусственному интеллекту. Государства ШОС являются мировыми лидерами во многих сферах, мы рассчитываем на ваше взаимодействие и поддержку".

"Неравенство между странами разрушает доверие. Развивающиеся страны не восстановились от экономического ущерба пандемии", - указал Гутерриш.

По его словам, пандемия продемонстрировала, что мировая финансовая архитектура несправедлива. Гутерриш отметил, что мировая торговая система также способствует неравенству.