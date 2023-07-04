Британские университеты приняли кодекс работы с ИИ в образовательном процессе

Документ разъясняет студентам и сотрудникам, в каких случаях использование ИИ неуместно, а также помогает им в применении этих инструментов надлежащим образом

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Британские университеты из Russell Group, объединяющей 24 престижных высших учебных заведения Соединенного Королевства, приняли кодекс, регулирующий использование генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в образовательном процессе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении руководства группы.

"Эти правила разъясняют студентам и сотрудникам, в каких случаях использование генеративного ИИ неуместно, а также [правила] призваны помочь им в применении этих инструментов надлежащим образом", - отмечается в документе. Уточняется, что кодекс "подписали все 24 университета - участника" группы.

Исполнительный директор Russell Group Тим Брэдшоу подчеркнул, что университеты "полны решимости" использовать огромные возможности ИИ. "Принятый кодекс демонстрирует наше стремление сохранить уровень качества образования, предоставляемого входящими в группу университетами <...>", - пояснил он.

Как отмечает во вторник британская газета The Guardian, многие студенты уже начали активно использовать нейросети, в том числе чат-бот ChatGPT, при выполнении заданий. Учащихся "следует информировать о рисках плагиата, предвзятости и неточности" при работе с генеративным ИИ, полагает издание.

Ранее сообщалось, что администрация престижного французского Института политических исследований Sciences Po запретила студентам вуза использовать ChatGPT, который способен генерировать тексты в ответ на запросы. В случае нарушений учащимся грозит исключение из учебного заведения и даже запрет на дальнейшее получение высшего образования.