В Кубинку приехал "Поезд памяти"

В рамках проекта 200 школьников на протяжении двух недель посещают места памяти, связанные с событиями Великой Отечественной войны

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Около 200 школьников из России, Белоруссии, Армении и Киргизии прибыли в Кубинку в рамках патриотического проекта "Поезд памяти". Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства образования Подмосковья.

"С 21 июня по 6 июля на территории России и Белоруссии проходит патриотический проект "Поезд памяти". 4 июля поезд прибыл на платформу Центрального парка ВС РФ "Патриот" в городе Кубинка Одинцовского городского округа" - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирами поезда являются 200 школьников, которые на протяжении двух недель посещают места памяти, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Организатором проекта выступает Совет Федерации РФ.

В министерстве уточнили, что в парке "Патриот" детей встретили торжественной церемонией с оркестром. В программе предусмотрено посещение музея "Дорога памяти", Музейно-храмового комплекса и Партизанской деревни. Завершится образовательная программа песнями под гитару у костра.

"Дальше поезд отправится в Москву, где 6 июля историческое путешествие в этом году подойдет к концу. Московская область принимает участников проекта уже второй год подряд", - отметили в ведомстве.