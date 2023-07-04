4 июля, 11:38,
обновлено 4 июля, 11:52

Путин: в России постараются расширять программы для талантливых и целеустремленных людей

Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС
© Kremlin.ru

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Талантливых, перспективных и целеустремленных людей в России больше, чем тех, кто участвует сейчас в программах кадровой подготовки, эти программы следует расширять. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками так называемой школы губернаторов - Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

"Встречаясь каждый год с выпуском за выпуском, я убеждаюсь в том, что, конечно, талантливых, целеустремленных, перспективных людей у нас гораздо больше, чем тех, которые попадают на программы подобного рода (кадровой подготовки - прим. ТАСС). Постараемся их расширять", - сказала глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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