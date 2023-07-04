Бутман станет амбассадором Российской креативной недели - музыка в Ульяновске

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что форум позволит по-новому открыть музыкальную сферу для молодежи, продемонстрировать ресурсы и потенциал креативного сектора экономики региона

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Народный артист России Игорь Бутман станет амбассадором Российской креативной недели - музыка, которая пройдет в Ульяновске в октябре 2023 года. Об этом во вторник на Российской креативной неделе сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

"Мы получили грант на проведение фестиваля-форума Российская креативная неделя - музыка. <…> Отдельно хочу обратиться к уважаемому Игорю Михайловичу [Бутману]. <…> Я с большим удовольствием и надеждой приглашаю вас в наш гостеприимный регион. Предлагаю стать амбассадором нашего музыкального фестиваля и центром притяжения представителей индустрии музыки", - сказал он.

Бутман принял предложение губернатора. "Мы проводим в рамках культурного форума в Санкт-Петербурге форум-фест, который называется "Джаз поверх границ". Может быть, как раз в рамках этой недели, сделать такой "Джаз поверх границ", только в Ульяновске", - добавил он.

Русских добавил, что форум позволит по-новому открыть музыкальную сферу для молодежи, продемонстрировать ресурсы и потенциал креативного сектора экономики области.

Ранее во вторник президент АНО "Креативная экономика", директор форума "Российская креативная экономика" Марина Абрамова отметила, что формат Российской креативной недели идет в регионы, и многие регионы уже начинают определять свою специализацию.

Так, в ходе Российской креативной недели в Москве было подписано соглашение между правительством Челябинской области и АНО "Креативная экономика", в рамках которого планируется провести в регионе окружной форум, посвященный развитию креативных индустрий. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что для региона работа этой площадки позволит обсудить развитие креативной экономики. "Мы сейчас смотрим, какие направления для Челябинской области перспективны в креативной экономике", - пояснил он.

О Российской креативной неделе

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В 2023 году она проходит с 3 по 9 июля в столице. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.