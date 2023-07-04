Ливни и грозы ожидаются в ближайшие дни в горах Северного Кавказа

В некоторых регионах округа объявлено штормовое предупреждение.

СТАВРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют прохождение сильных ливней с грозами в горных районах Северного Кавказа в ближайшие дни. В некоторых регионах округа объявлено штормовое предупреждение.

По данным ГУ МЧС по Ингушетии, в горных районах республики до вечера среды, 5 июля, ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение, как и в республике Северная Осетия - Алания. Ливни в этом регионе прогнозируют также до конца суток среды.

В эти же дни сильные осадки возможны в горных районах Дагестана. В Чечне вечером во вторник и среду сильные дожди тоже прогнозируются в горных районах. В Карачаево-Черкесии ночью местами возможны грозы, но с умеренным ветром и с кратковременными дождями.

В Ставропольском крае в ближайшие дни синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. В регионе установилась жаркая погода - температура воздуха днем местами может прогреться до 38 градусов тепла. Жаркую погоду прогнозируют и в Кабардино-Балкарии.