Миронов предложил проверить "Почту России" по факту сокращения фонда оплаты труда

По его мнению, это может привести к массовому увольнению рядовых сотрудников почтовых отделений, почтальонов, что скажется на качестве почтового обслуживания граждан, особенно в отдаленных населенных пунктах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов предложил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову поручить проверить соблюдение "Почтой России" трудового законодательства после сокращения организацией фонда оплаты труда. Письмо на имя министра есть в распоряжении ТАСС.

Миронов со ссылкой на СМИ написал, что АО "Почта России" ввело ограничения на распределение окладов вакантных позиций между сотрудниками и сократило число свободных ставок. Парламентарий опасается, что такие действия могут привести к сокращению заработной платы сотрудников почты, при этом нагрузка на них не сократится, а заполнения вакантных ставок не произойдет.

"На основании изложенного просим вас, уважаемый Антон Олегович, дать соответствующее поручение провести проверку законности соблюдения трудового законодательства при проведении АО "Почта России" мероприятий, направленных на сокращение фонда оплаты труда компании при сохранении и увеличении нагрузки на рядовых сотрудников почты", - отметил Миронов в письме.

По его мнению, сокращение выплат может привести к массовому увольнению рядовых сотрудников почтовых отделений, почтальонов, что скажется на качестве почтового обслуживания граждан, особенно в отдаленных населенных пунктах.