Минприроды проведет поездки в заповедники для детей из новых регионов

В частности, смена в национальном парке "Плещеево озеро" продлится до 10 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Около 250 детей из четырех новых регионов России посетят экологические лагеря в заповедниках и национальных парках. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минприроды России.

"В этом сезоне экологические лагеря в 58 национальных парках и заповедниках посетят около 7 тыс. школьников, в их числе 249 детей из новых регионов страны. Важно, что ребята не просто отдохнут, но и узнают больше о России, нашем уникальном природном наследии и как важно его беречь. И самое главное - найдут новых друзей и единомышленников", - сказал глава Минприроды России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, в национальном парке "Плещеево озеро" в Ярославской области открылась эколого-краеведческая экспедиция "Мы - дети Волги". Один из отрядов - это 18 детей 9-16 лет из Херсонской области. В ближайшее время дети Запорожской области отправятся в Кисловодский национальный парк в Ставропольском крае, дети из Донецкой Народной Республики - Валдайский национальный парк в Нижегородской области, из Луганской Народной Республики и Херсонской области - национальный парк "Угра" в Калужской области.

Смена в национальном парке "Плещеево озеро" продлится до 10 июля. В экспедиции запланированы ежедневные уроки: "Гидроэкология озера Плещеево", "Гидробиология", "Луговые растения", "Ихтиофауна озера Плещеево", "Метеорология", "Заповедный лес", "Обитатели невидимого мира", "Безопасная экология" и другие.

Помимо этого, участникам предстоят экскурсии, спортивные и интеллектуальные игры, творческие мастерские. Специально для команды из Херсонской области сотрудники национального парка дополнили программу экскурсиями в музеи "Ботик Петра Первого", "Русский мир" и музей паровозов.