4 июля, 15:29,
обновлено 4 июля, 16:26
Отставки и назначения

Евгению Котову назначили замминистра здравоохранения России

Сергей Карпухин/ ТАСС
Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Она будет курировать организацию медпомощи детям, службу родовспоможения, вопросы психического и общественного здоровья

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова назначена замминистра здравоохранения РФ. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Распоряжением председателя правительства Российской Федерации заместителем министра здравоохранения Российской Федерации назначена Евгения Котова", - говорится в сообщении.

Котова будет курировать организацию медпомощи детям, службу родовспоможения, вопросы психического и общественного здоровья. Ранее занимавший должность Олег Салагай, в свою очередь, назначен статс-секретарем - заместителем министра здравоохранения России и будет отвечать за законопроектную работу и международное сотрудничество.

Как отмечается в распоряжении за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Салагай назначен на период временного отсутствия статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения России Александры Дроновой.

После окончания лечебного факультета Читинского государственного мединститута Котова 12 лет работала врачом, завотделением. Как пояснили в Минздраве России, у нее большой опыт управленческой работы в региональных органах государственной власти. Котова возглавляла Национальный институт аккредитации Федерального агентства по аккредитации. С марта 2020 года она работает в Минздраве России, где занимала должности советника министра и директора департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения. Котова является кандидатом медицинских наук. 

Теги:
РоссияОтставки и назначения
© Информационное агентство ТАСС
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