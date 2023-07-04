Голикова поздравила сотрудников центра хирургии им. Петровского с 60-летием учреждения

Вице-премьер поблагодарила их за верность традициям, новаторство и развитие хирургической школы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила сотрудников Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского с 60-летием учреждения и поблагодарила их за верность традициям, новаторство и развитие хирургической школы, передает корреспондент ТАСС.

"Я бы хотела поблагодарить вас за верность традициям, за гуманизм, за вашу службу на здоровье наших людей, за новаторство, за развитие российской хирургической школы", - сказала она на торжественном мероприятии, посвященном юбилею.

По словам вице-премьера, центр "воплощает в себе все лучшее", что связано с наукой, ее практическим применением и тиражированием в регионы страны.

"Достаточно сказать, что сегодня, буквально за последние годы, центр объединил в себе дополнительные шесть площадок и превратился в один из крупнейших высокотехнологичных центров России, который уже специализируется не только на хирургии, но и на различных других заболеваниях. Основная ценность этого центра в том, что он оказывает медицинскую помощь в полном объеме, включая реабилитацию, то есть это полноценный, законченный случай", - пояснила она.

Голикова отметила, что помощь центра сейчас доступна пациентам из 60 регионов страны. По ее словам, учреждение обладает большим арсеналом высокотехнологичной помощи разного уровня, включая самую инновационную.

В 2022 году центр оказал помощь 25 тыс. пациентам.