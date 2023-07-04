Украина сняла с учета памятник "Три сестры" у границы с РФ и Белоруссией для его демонтажа

Монумент открыли 3 мая 1975 года, он символизирует дружбу народов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Украины сняли с государственного учета памятник "Три сестры", расположенный на границе России, Белоруссии и Украины. Об этом сообщили в Департаменте культуры Черниговской областной государственной администрации.

"Департамент культуры Черниговской областной администрации 16 мая 2022 года направил представление в Министерство культуры и информационной политики Украины о снятии с учета памятника истории местного значения "Монумент дружбы народов", который расположен на окраине села Сеньковка Черниговского района Черниговской области. Приказом Министерства культуры и информационной политики Украины от 30 июня 2023 года №354 данный памятник признан не подлежащим внесению в государственный реестр недвижимых памятников Украины и снят с государственного учета", - говорится в сообщении в Facebook ( запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее власти региона заявляли, что снятие монумента "Три сестры" с учета позволит приступить к его демонтажу.

Монумент "Три сестры" у стыка границ России, Белоруссии и Украины был открыт 3 мая 1975 года и символизирует дружбу народов. Главная композиция состоит из трех пилонов, на каждом изображен герб одной из союзных республик. Белые пилоны опоясывает бронзовое кольцо, на которое нанесены барельефы со сценами общей истории.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, 9 - писателю Максиму Горькому, 4 - полководцу Александру Суворову и еще 4 - писателю Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.