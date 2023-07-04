Французский историк Барки и его жена получили российские паспорта

Глава российской дипмиссии Алексей Мешков вручил им медали "За любовь и верность"

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Посол РФ в Париже Алексей Мешков во вторник вручил российские паспорта французскому историку Рене Барки и его жене Майе Барки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

"Дорогие друзья, своими делами и поступками вы доказали, что достойны носить гордое звание гражданина Российской Федерации. Я уверен, что и в дальнейшем вы будете продолжать свою благородную миссию", - подчеркнул Мешков во время церемонии.

Глава российской дипмиссии в торжественной обстановке также вручил супругам Барки медали "За любовь и верность". Эта государственная награда вручается семейным парам, которые состоят в браке 25 и более лет. Церемония прошла в посольстве в преддверии отмечаемого в России Дня семьи, любви и верности.

В свою очередь Барки отметил, что его семья гордится честью быть принятыми в российское гражданство. "За 50 лет совместной жизни нам ни разу не пришло в голову отказаться от своих корней и убеждений. В качестве потомков партизан мы будем продолжать борьбу наших предков за свободу и справедливость", - сказал историк.

Исследователь Второй мировой войны Рене Барки на протяжении многих лет работает над сохранением исторической памяти о советских воинах и партизанах, сражавшихся плечом к плечу с французскими товарищами против нацизма. Благодаря его научным работам восстановлена история "Родины" - женского партизанского отряда французского Сопротивления, который состоял из 37 бывших узниц, бежавших из нацистского концлагеря на востоке Франции. Барки также внес значительный вклад в увековечение памяти героев авиаполка "Нормандия - Неман".

Майя Барки, являясь потомком советских партизан, на протяжении длительного времени помогала супругу в поисках исторической справедливости и сохранении памяти тех, кто рисковал жизнью во имя общей победы.