AP: суд в США запретил администрации уведомлять соцсети о необходимости удаления постов

Газета The New York Times отмечает, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена, вероятно, обжалует решение суда

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Федеральный суд в штате Луизиана запретил администрации президента США Джо Байдена взаимодействовать с руководством социальных сетей по вопросу удаления размещаемых в них публикаций. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Соответствующий иск против администрации демократа Байдена подали в прошлом году сенатор от Миссури, бывший генеральный прокурор этого штата Эрик Шмитт и генпрокурор штата Луизиана Джефф Ландри (оба - республиканцы). Они утверждали, что правительство США "под предлогом борьбы с дезинформацией" вступило в сговор с руководством крупных социальных сетей для цензуры тем, касающихся дела сына президента США Хантера Байдена, происхождения коронавируса и голосования по почте. Тем самым, по мнению истцов, администрация США нарушила свободу слова.

Судья Терри Даути в суде западного округа Луизианы во вторник удовлетворил их иск. Американским ведомствам, в том числе Министерству здравоохранения и социальных служб и Федеральному бюро расследований, запрещается вступать в контакт с представителями соцсетей для того, чтобы "предупредить, побудить, оказать давление или подтолкнуть их тем или иным образом к удалению, устранению, подавлению или сокращению публикаций, содержащих высказывания, защищенные правом на свободу слова".

AP приводит слова неназванного представителя Министерства юстиции США, который подчеркнул, что администрация США "изучит варианты действий в рамках этого дела". При этом он утверждал, что администрация США "придерживается ответственного подхода <...> перед лицом вызовов, которые представляет смертоносная пандемия и иностранные атаки на выборы". Газета The New York Times отмечает, что администрация Байдена, вероятно, обжалует решение суда.

Подозрения в подкупе Twitter

После приобретения Илоном Маском компании Twitter в октябре 2022 года несколько независимых журналистов начали публикацию "досье "Твиттера" (Twitter files), состоящего из внутренней переписки и различной документации. Журналист Мэтт Тайбби со ссылкой на внутреннюю переписку Twitter, в частности, сообщил, что компания регулярно выполняла указания американских властей, в основном, представителей Демократической партии, по цензурированию своей соцсети. Это подтвердил и Маск, заявивший ранее, что "правительство заплатило Twitter миллионы долларов", чтобы скрыть информацию о ноутбуке сына президента США от общественности.

Ранее в американских СМИ не раз публиковали данные из ноутбука, принадлежавшего Хантеру Байдену. Из представленной переписки следовало, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил, встречу со своим отцом - Джо Байденом - в то время, когда тот был вице-президентом США. Байден - старший, занимая этот пост, призывал уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma Holdings.