Трутнев сообщил, что десятки стран подтвердили участие в ВЭФ

По его словам, идет работа по подтверждению участия в форуме

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Представители нескольких иностранных государств примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Уже сейчас идет работа по подтверждению приезда. Уже целый ряд стран, я бы даже сказал, десятки стран подтвердили участие в ВЭФ", - сказал Трутнев.

Он не стал сообщать, лидеры каких именно стран посетят Владивосток для участия в форуме. "Они сами примут решения, переговоры такие министерство иностранных дел ведет, лидеры стран на территории Владивостока будут", - добавил Трутнев.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на дружественные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологического развития, на работе по обновлению дальневосточных городов и улучшению качества жизни людей.