В Забайкалье отреставрируют старейший буддийский храм в России

По словам губернатора региона, для восстановления дацана потребуется 295,7 млн рублей

ЧИТА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило выделить средства на реставрацию старейшего буддийского храма России - Цугольского дацана в Забайкальском крае. Об этом в среду сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Осипов.

"Цугольский дацан будет отреставрирован. Правительство страны поручило Минфину и Минкультуры России выделить средства из федерального бюджета на 2024-2026 годы. Для реставрации старейшего дацана потребуется 295,7 млн рублей", - написал Осипов.

В ноябре 2017 года депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон предложил предусмотреть в федеральном бюджете на 2018 год выделение 123 млн рублей на реставрацию Цугольского дацана. Комитет Госдумы по культуре тогда поддержал это предложение, но средства выделены не были. Позднее сообщалось, что стоимость реставрационных работ возросла до 192 млн рублей.

Цугольский дацан основан в 1801 году на правом берегу реки Онон в Могойтуйском районе Забайкальского края. Монастырь является одним из самых почитаемых у буддистов России. Его главный храм построили в 1869 году. В 1936 году советские власти закрыли дацан и передали его здания под нужды воинской части.

Возрождение буддийской общины началось в 1988 году. С этого времени там ведутся ремонтные и реставрационные работы - был построен дворец Майдари (Будды Грядущего), отремонтирована крыша главного храма.