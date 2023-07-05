СФ одобрил законы о бесплатных доверенностях льготникам на представление интересов в суде

Согласно документу, плата за нотариальные действия, совершенные нотариусами в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, будет компенсироваться за счет средств бюджетов субъектов РФ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду законы, которые позволяют льготным категориям граждан бесплатно оформить у нотариуса доверенность на представление их интересов в судах, а также в государственных и муниципальных органах и организациях.

Согласно законодательству РФ, право на получение бесплатной юридической помощи имеют в том числе малоимущие граждане, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане, признанные судом недееспособными, пострадавшие в результате ЧС. При этом нотариус бесплатно проводит лишь консультацию льготников.

Теперь в законы "О бесплатной юридической помощи в РФ", об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ и в Налоговый кодекс РФ вносятся нормы, которые освобождают льготников от оплаты услуг нотариуса при оформлении доверенности на представление их интересов.

Плата за нотариальные действия, совершенные нотариусами в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, будет компенсироваться за счет средств бюджетов субъектов РФ. Поправки в закон о бесплатной юридической помощи устанавливают порядок компенсации нотариусам за предоставленные ими бесплатно услуги.

Как отметила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, доверенность, заверенную нотариусом, льготные категории теперь смогут получать бесплатно. "Так, оплачивать услуги нотариуса за оформление доверенности не придется ответчикам и истцам (только льготным категориям) при рассмотрении судами дел о расторжении сделок с недвижимостью, выселении детей-сирот из жилого помещения, а также признании их прав на жилье и наследство, о взыскании алиментов, о возмещении вреда здоровью при травме на производстве", - сказала сенатор.

Законы должны вступить в силу с 1 января 2024 года.