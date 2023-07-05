СФ одобрил закон о временном запрете сдавать на права после вождения в пьяном виде

Документ также устанавливает, что иностранные и международные водительские права признаются недействительными спустя год с даты получения иностранцами вида на жительства РФ или российского гражданства

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, запрещающий сдавать экзамен на получение водительского удостоверения и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

Согласно закону, лицам, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения, за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения или требования о запрещении водителю употреблять алкоголь и психотропные вещества после ДТП, запрещено сдавать экзамен и получать водительское удостоверение.

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП) лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Таким образом, согласно новым нормам, в течение этого срока такие категории лиц не смогут сдавать на водительские права и получать их.

Закон вводит также запрет сдавать на водительские права и получать их гражданам, лишенным права на управление ТС и не выполнившим условия возврата водительских прав по истечении срока лишения права на управление ТС.

О международных правах

Документ устанавливает, что иностранные и международные водительские права признаются недействительными спустя год с даты получения иностранцами вида на жительства РФ или российского гражданства. Кроме того, иностранные и международные водительские права, полученные гражданами РФ, будут признаны недействительными спустя год с даты первого после получения таких прав въезда в РФ. Исключения составят водительские права россиян, выданные в Белоруссии, и граждан Белоруссии, получивших вид на жительство в РФ.

Как отмечали ранее авторы в пояснительной записке, изменения необходимы, так как на практике лица, получившие гражданство РФ или вид на жительство, "управляют транспортными средствами на основании ранее выданных иностранных водительских удостоверений, в том числе выданных бессрочно, что позволяет уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей".

Поправки также устанавливают, что граждане Киргизии и других государств, где русский язык используется в качестве официального, работа которых связана с управлением ТС, смогут получить водительские права РФ на основании имеющихся иностранных после успешной сдачи теоретического экзамена без обязательного обучения в автошколе. Такой же порядок получения российских водительских прав на основании иностранных предлагается распространить на лиц, имеющих право управлять ТС категории М, А, В и подкатегорий А1, В1, при достижении установленного законом возраста.

Также в законе закрепляется перечень категорий и подкатегорий ТС, право на управление которыми предоставляется после прохождения обучения и успешной сдачи экзаменов, но только при наличии стажа управления ТС других категорий. В частности, управление ТС категории D допускается при наличии прав категории B или С или подкатегории С1 или D1 с опытом не менее года. При этом данный перечень не будет распространяться на лиц, прошедших профессиональное обучение в организациях, осуществляющих обучение водителей транспортных средств по направлениям военных комиссариатов, а также лиц, проходящих военную службу. Теперь к сдаче экзаменов на право управления трициклами, квадрициклами, средними грузовиками допускаются лица с 17 лет, раньше им нужно было ждать совершеннолетия.

Кроме того, сотрудники дипломатических представительств и члены их семей могут получить водительское удостоверение на основании иностранных национальных водительских прав без прохождения обучения, сдачи экзаменов и предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для управления ТС.

Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2024 года.