Эксперт заявил о необходимости ускорить импортозамещение на телевидении

Это необходимо для минимизации последствий нарастающих информационных диверсий со стороны враждебных государств, отметил советник гендиректора Российской телевизионной и радиовещательной сети по информационной безопасности Дмитрий Фролов

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Используемое в российском телевещании зарубежное оборудование в кратчайшие сроки необходимо заменить на альтернативные отечественные разработки для минимизации последствий нарастающих информационных диверсий со стороны враждебных государств и возможных попыток блокировки телевизионного сигнала. Об этом в среду в ходе пленарного заседания на "Инфофоруме" в Сочи заявил советник генерального директора Российской телевизионной и радиовещательной сети по информационной безопасности Дмитрий Фролов.

"Не вызывает сомнения, что по мере обострения международной обстановки, блокировка телевизионного вещания будет одной из приоритетных целей информационных диверсий со стороны враждебных государств. С точки зрения информационной безопасности и технического суверенитета распространение ТВ-сигнала требует усиления защиты и усиления импортозависимой среды, требуется в кратчайшие сроки осуществить импортозамещение как в передающих, так и в приемных сетях доверенного оборудования и отечественного программного обеспечения", - сказал Фролов.

Он отметил, что сейчас большинство российских телеканалов эксплуатируют, например, зарубежные системы защиты передачи сигнала, что приводит к высокой уязвимости отечественного телевещания. По его словам, интенсивность хакерских атак на телевидение на фоне проведения специальной военной операции нарастает. В качестве примера спикер привел инцидент с трансляцией в Белгороде и в Крыму 25 января 2023 года обращения президента Украины Владимира Зеленского по телевизионной сети, который стал следствием подмены телевизионного сигнала.

Фролов добавил, что с июня 2023 года все российские операторы спутникового телевидения испытывают радиоэлектронные атаки, которые приводят к временной недоступности контента.

По данным оргкомитета, в "Инфофоруме" в Сочи в этом году принимают участие представители 59 субъектов РФ, в том числе регионов, вошедших в состав РФ по итогам проведения референдумов. 10-й Южный форум информационной безопасности стартовал в среду в Сочи, он будет проходить до 7 июля. Основной темой мероприятия являются цифровая трансформация и новые вызовы информационной безопасности. Форум проводится с 2001 года по инициативе Совета Безопасности РФ и комитета Государственной думы по безопасности.