Телеканал "Ю" осенью запустит программу об усыновлении детей

Программа получит название "Зови меня мамой"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Телеканал "Ю" осенью выпустит в эфир реалити-шоу на тему усыновления детей. Программа получит название "Зови меня мамой". Об этом в среду сообщила креативный продюсер канала "Ю" Екатерина Каневцова.

"Мы запускаем первое реалити в России про усыновление детей", - сказала она на сессии "Особенности создания и продвижения контента для женской аудитории" на Российской креативной неделе.

По словам Каневцовой, новая программа, которая получила название "Зови меня мамой", выйдет на телеканале осенью. Ранее передач на такую тему в российском эфире не было, добавила она.

Форум "Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. В 2023 году он походит с 3 по 9 июля. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны и позиционирует себя одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.