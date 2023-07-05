Сийярто: Венгрия не забудет помощь России в поставках вакцины "Спутник" во время пандемии

По словам главы МИД Венгрии, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сыграл важную роль в организации поставок "Спутника" для венгерских граждан

БУДАПЕШТ, 5 июля. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поблагодарил Россию и министра здравоохранения Михаила Мурашко за содействие, оказанное его стране в получении вакцины от коронавируса во время пандемии.

"Благодаря этому миллион венгров смогли сделать прививки российской вакциной "Спутник", - сказал министр в среду на пресс-конференции после встречи с руководителем Минздрава РФ. Мурашко находится в Будапеште на конференции Всемирной организации здравоохранения и провел переговоры с Сийярто как сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Стоит вспомнить, что, когда от коронавируса уже умерли тысячи людей и весь континент ждал вакцин, мы приняли стратегическое решение закупить вакцины на Востоке, не дожидаясь, пока они поступят с Запада", - отметил Сийярто. Он подчеркнул, что глава российского Минздрава сыграл важную роль в организации поставок "Спутника" для венгерских граждан. "Мы не забудем об этой помощи", - заверил министр.

"Какой бы ни была геополитическая ситуация, мы благодарны российскому министру здравоохранения, даже спустя столько лет, за то, что он сделал возможным для нас обезопасить жизнь одного миллиона человек с помощью вакцины "Спутник" в то время, когда мы все еще ждали вакцинации с другого географического направления", - сказал глава венгерского МИД.