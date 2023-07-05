В Москве на Российской креативной неделе представили Атлас креативных кластеров

Проект отражает работу по анализу, описанию, сравнению, систематизации развивающихся тенденций и примеров работающих креативных кластеров в стране, отметила основатель Центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Первый Атлас креативных кластеров России презентовали в среду на Российский креативной неделе в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы представим первое издание этого уникального проекта, который отражает масштабную работу по анализу, описанию, сравнению, систематизации и развивающихся тенденций, и примеров работающих креативных кластеров в нашей стране. Атлас представляет собой не только описание существующих кластеров, но и формулирует критерии, которые помогут четко определить, что является креативным кластером, а что является другими типами творческих пространств", - сказала на презентации основатель Центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко.

Работа над атласом, по словам одного из разработчиков, управляющего партнера Института развития городов "Полис" Ильи Токарева, шла на протяжении двух лет. "Исследование охватывает 30-летний период с распада Советского союза до сегодняшних дней и учитывает все креативные кластеры, которые когда-либо ранее существовали, <…> и те, которые существуют сегодня на территории РФ", - сказал он.

Токарев пояснил, что исследование было проведено по всем субъектам РФ, и в итоге охватило 300 объектов недвижимости. Разработчиками атласа стали Институт развития городов "Полис" и Союз профессионалов креативных кластеров.

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она проходит с 3 по 9 июля в столице. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.