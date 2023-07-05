ВОЗ связала 1,4 млн смертей в Европе с влиянием экологических факторов

На конференции всемирной организации европейские министры окружающей среды и здравоохранения примут декларацию о конкретных действиях, в которой обязуются принять срочные меры для уменьшения этих потерь

СТОКГОЛЬМ, 5 июля. /ТАСС/. Около 1,4 млн смертей, фиксирующихся ежегодно в 53 странах Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), могут быть связаны с экологическими факторами, в том числе загрязнением окружающей среды и изменением климата. На проходящей 5-7 июля в Будапеште конференции Всемирной организации здравоохранения европейские министры окружающей среды и здравоохранения примут декларацию о конкретных действиях, в которой обязуются принять срочные меры, чтобы уменьшить эти потери, говорится в пресс-релизе Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ.

В 2019 году около 570 тыс. смертей могли быть связаны с загрязнением воздуха, более 150 тыс. - с загрязнением воздуха в жилых помещениях. В 2020 году около 77 млн человек не имели доступа к безопасной питьевой воде.

В новом докладе ВОЗ "Здоровая окружающая среда в Европейском регионе ВОЗ: почему это важно и какие шаги мы можем предпринять для улучшения здоровья" говорится о том, что "загрязнение воздуха, небезопасная вода, плохие санитарно-гигиенические условия, изменение климата и химическое загрязнение продолжают создавать серьезную угрозу здоровью в регионе, оказывающую несоразмерное воздействие на наиболее уязвимые слои населения, включая детей, женщин и пожилых людей". Там также отмечается, что экологические риски сопутствуют возникновению четверти всех неинфекционных заболеваний в мире, в том числе рака, сердечно-сосудистых, респираторных и психических заболеваний.

В 2022 году по меньшей мере 20 тыс. человек умерли в Европе от жары. "Зеленые насаждения имеют защитный эффект для здоровья, который может снизить смертность от естественных причин почти на 1%", - говорится в докладе. При этом в другом отчете ВОЗ показано, что в четырех приоритетных областях - качество воздуха, водоснабжение и санитария, химические вещества и отходы и загрязненные участки - прогресс борьбы за улучшение фактически застопорился, и здесь нужны инвестиции.

"Предотвратить ежегодно более миллиона смертей из-за экологических факторов риска - в наших силах, мы знаем, что делать, и сейчас самое время превратить слова в действия", - прокомментировал ситуацию директор ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге. - Будапештская декларация предлагает конкретные действия по улучшению окружающей среды, в которой живут люди, снижению бремени болезней, уменьшению неравенства в отношении здоровья, снижению нагрузки на системы здравоохранения и повышению нашей коллективной устойчивости к будущим пандемиям".

Будапештская декларация

Принятая на конференции Будапештская декларация будет представлена на одобрение 73-й сессии Европейского регионального комитета, которая состоится в казахстанской столице Астане 24-26 октября 2023 года. В ней будет отмечено, что страны региона берут на себя ряд обязательств - по борьбе с загрязнением, по обеспечению каждому доступа к безопасной воде, санитарии и гигиене, по включению вопросов природы и биоразнообразия в политику, а также по продвижению чистой, безопасной и здоровой окружающей среды. "Несколько обязательств нацелены на системы здравоохранения, требуя от стран улучшить методы предотвращения чрезвычайных ситуаций, подготовки к ним, выявления чрезвычайных ситуаций и реагирования на них, а также сделать их более экологически устойчивыми. Инвестиции в человеческие ресурсы, инновации и исследования, а также усиление надзора и управления будут иметь ключевое значение для выполнения этих обязательств", - поясняет ЕРБ ВОЗ.

В декларации описан конкретный набор действий для выполнения обязательств. Это "повышение климатической грамотности медицинских работников, обезуглероживание систем здравоохранения, внедрение надлежащего управления отходами и переход на транспортные системы с нулевым уровнем выбросов". Во время конференции также будет запущено Партнерство по процессам окружающей среды и здоровья, чтобы способствовать выполнению обязательств. Страны помогут своим другим партнерам "сотрудничать и обмениваться знаниями по конкретным проблемам окружающей среды и здоровья".