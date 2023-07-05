РТРС назвала замену контента главной угрозой телерадиовещания в условиях информвойны

Советник генерального директора Российской телевизионной и радиовещательной сети по информационной безопасности Дмитрий Фролов отметил, что главная особенность IT-отрасли - постоянный рост количества кибератак и утечек

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Замена и искажение контента являются наиболее опасной угрозой для российского телерадиовещания в условиях ведения информационный войны в условиях специальной военной операции (СВО), сообщил в среду в ходе пленарного заседания на "Инфофоруме" в Сочи советник генерального директора Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) по информационной безопасности Дмитрий Фролов.

"Сфера медийная, телекоммуникации и, в частности, телерадиовещания в условиях ЧС, СВО становится объектом первоочередного воздействия с противоборствующей стороны. <…> Учитывая современную возможность использования новых цифровых технологий в качестве элементов информационного оружия, по нашему мнению, особую опасность в этой связи представляют угрозы в сфере телерадиовещания, связанные с заменой или искажением контента, а также технологий дипфейков", - сказал Фролов.

Он отметил, что главная особенность IT-отрасли - постоянный рост количества кибератак и утечек. По его мнению, "Россия превратилась в киберполигон, где ведутся попытки взломов, блокировок, кражи данных и их утечки".

"Информационное противоборство в условиях жестких санкций со стороны западных государств и проведения СВО на Украине сопровождается усилением дезинформационной составляющей и информационного воздействия на мировое сообщество. Цель - создать видимость и особую виртуальную реальность, где Россия выглядит агрессором, попирающим общечеловеческие ценности. И об этом свидетельствует большое количество провокаций, сопровождаемых бесчисленным множеством фейков", - подчеркнул Фролов.

Он заявил, что переход телевидения "на цифру" порождает множество рисков и угроз в информационной безопасности, связанных в том числе с использованием российскими телевизионными компаниями зарубежного оборудования и программного обеспечения. Благодаря этому, по его мнению, имеется техническая возможность дистанционного несанкционированного воздействия на работу сетей цифрового вещания со стороны недружественных государств.

Южный форум информационной безопасности начался в среду в Сочи, он будет проходить до 7 июля. Основной темой мероприятия являются цифровая трансформация и новые вызовы информационной безопасности. Форум проводится с 2001 года по инициативе Совета безопасности РФ и комитета Государственной думы по безопасности. В "Инфофоруме" в Сочи в этом году принимают участие представители 59 субъектов РФ, в том числе новых регионов.