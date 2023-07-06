ВОЗ призвала перенаправить субсидии на ископаемое топливо в зеленую энергетику

Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что эти деньги также необходимо вложить в медицинские учреждения и критически важную инфраструктуру в странах с низкими доходами

ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Субсидии в ископаемое топливо в размере $600 млрд в год следует перенаправить на развитие возобновляемых источников энергии, в медицинские учреждения и инфраструктуру в странах с низкими доходами. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступивший в режиме телеконференции в среду на форуме в Будапеште на тему об окружающей среде и здоровье людей. Текст выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ.

"Каждый год более 1,4 млн человек в Европейском регионе и более 13 млн человек во всем мире преждевременно умирают в результате загрязнения воздуха и воды и других факторов окружающей среды, которые можно предотвратить", - сказал Гебрейесус. "Нужно изменить ситуацию. В настоящее время правительства выделяют около $600 млрд в год в виде субсидий на ископаемое топливо. Пришло время перенаправить эти инвестиции на дешевую, надежную, возобновляемую энергию, а также, в частности, на медицинские учреждения и другую критически важную инфраструктуру в странах с низкими доходами", - подчеркнул гендиректор.

Переход от ископаемого топлива к зеленой энергии поможет "устранить коренные причины изменения климата, уменьшить загрязнение окружающей среды, улучшить здоровье людей и сохранить биоразнообразие", - констатировал глава ВОЗ.

Выступая в среду на брифинге в Женеве, Гебрейесус отметил, что связанный с климатом кризис в настоящее время является одним из основных факторов, влияющих на здоровье людей. Он напомнил о природном феномене Эль-Ниньо, который, согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации, с очень высокой долей вероятности проявится во второй половине 2023 года. Это природное явление приводит к повышению температуры в нескольких районах планеты. "В понедельник в мире был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений. В ближайшие месяцы мы ожидаем ряд экстремальных погодных явлений, включая засухи, наводнения, ураганы и волны тепла, которые наносят вред здоровью людей", - резюмировал Гебрейесус.