Рождество Иоанна Предтечи: история, смысл и традиции праздника

Будущий пророк родился в семье иудейского священника Захария и его жены Елизаветы. Вплоть до старости они были бесплодны, о долгожданном ребенке Захарий узнал во время богослужения от Архангела Гавриила. Иоанн родился на полгода раньше Иисуса Христа.

После Рождества Иисуса Христа царь Ирод Великий приказал убить всех младенцев в Вифлееме. Узнав об этом, мать Иоанна сбежала со своим сыном в пустыню. После смерти матери Иоанн остался жить в пустыне, готовя себя к проповеди о пришествии Спасителя и ожидая, когда Господь призовет его для служения.

В 30 лет Иоанн начал крестить людей, погружая их в воду, и проповедовать покаяние. Он призывал людей очиститься нравственно, прежде чем получить внешнее омовение.

Иоанн говорил людям: "Я крещу вас водою, но идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем".

И этот день настал: Иисус Христос — Спаситель мира пришел к Иоанну на Иордан креститься.