Работодателей в России могут обязать организовывать неограниченный питьевой режим в жару

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внес на рассмотрение палаты соответствующий законопроект

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в четверг внес на рассмотрение палаты законопроект об обязанности работодателей организовывать неограниченный питьевой режим для сотрудников во время жары. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Внес на рассмотрение Госдумы законопроект о защите граждан от жары. Эти поправки в Трудовой кодекс должны обязать работодателей организовывать за свой счет неограниченный питьевой режим, устанавливать укрытия от прямых солнечных лучей и обеспечивать работников солнцезащитными средствами при работе на открытом воздухе", - написал политик.

По его словам, такая мера необходима из-за отсутствия в ТК РФ положений об особенностях организации работы в условиях высокой температуры воздуха. На данный момент существуют лишь рекомендации Роспотребнадзора о том, как работодатель должен помочь сотрудникам переносить жару с наименьшим вредом для здоровья.

"По статистике, 80% работодателей не отпускают раньше с работы своих подчиненных в жаркие дни, 71% работников отмечают ухудшение работоспособности в зной, 59% россиян продолжают работать в жару из офисного помещения", - заключил Чернышов.