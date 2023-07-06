Кириенко сообщил о планах Рязанской области модернизировать библиотеку на Херсонщине

Первый заместитель руководителя администрации президента России посетил с рабочим визитом Новотроицкий округ

ГЕНИЧЕСК, 6 июля. /ТАСС/. Рязанская область в качестве шефа-региона Херсонской области модернизирует библиотеку и обновит книжный фонд в селе Чкалово, сообщила в четверг пресс-служба правительства Херсонщины со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, посетившего с рабочим визитом Новотроицкий округ.

"Кириенко отметил, что в ближайшее время при поддержке шефа-региона (Рязанская область) планируется модернизировать библиотеку и обновить книжный фонд. По словам Сергея Кириенко, в соответствии с программой развития на 2024-2025 гг. запланировано также строительство новых инфраструктурных объектов в муниципальном округе", - говорится в сообщении.

Кириенко совместно членами правительства Херсонской области осмотрел библиотеку села Чкалово и пообщался с местными жителями, узнав об проблемах и потребностях. "Глава Новотроицкого округа Евгения Кузьменко также попросила отправить специалистов для ремонта ЗАГСа и восстановления других зданий в муниципалитете. Директор Чкаловской библиотеки Елена Мерзликина обратилась за помощью в подготовке читальных залов к отопительному сезону", - отмечается в сообщении.

В ходе посещения Дома культуры в Новотроицком округе обсуждались инфраструктурные проблемы учреждения и социальные вопросы. "В ходе длительной эксплуатации здание центрального Дома культуры обветшало и теперь нуждается в капитальном ремонте. На стенах заметны следы от протечек, которые должны быть устранены проведением реставрационных работ. При Украине здание никогда не ремонтировалось. Модернизация культурных учреждений, проведение ремонтно-восстановительных работ, а также приезд квалифицированных специалистов различных категорий на территорию новых регионов - приоритетные задачи в деле интеграции", - сообщили в пресс-службе.

Проблемы спортивной школы

При посещении местной спортивной школы председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что возьмет вопросы учреждения под личный контроль и сможет решить проблему с выплатой заработных плат в течение недели. Он пообещал, что в скором времени все школьные воспитатели получат положенные средства и подобных проблемных ситуаций больше не возникнет.

"Сергей Кириенко также подчеркнул, что важно продолжать развитие спорта в Херсонской области. По его словам, это одно из приоритетных направлений политики России, в особенности поиск талантливой молодежи в отдаленных сельских районах. На эти цели в бюджете Российской Федерации выделяются большие средства. В том числе для этого на территорию области заходят спортивные федерации, которые создают все условия для развития детей. В ходе визита Сергей Кириенко также ознакомился с работой образовательного учреждения и узнал о потребностях в обновлении помещений и модернизации оборудования. Он поручил членам Правительства Херсонской области оперативно отреагировать на все запросы по восстановлению и развитию школы", - сообщается в пресс-релизе.