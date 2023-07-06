Министр финансов США прибыла в Пекин

С 6 по 9 июля Джанет Йеллен встретится с должностными лицами КНР высокого ранга

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в четверг во второй половине дня по пекинскому времени прибыла в Пекин. Кадры приземления самолета с министром на борту показало Центральное телевидение Китая.

С 6 по 9 июля Йеллен встретится с должностными лицами КНР высокого ранга. Встречи Йеллен и председателя КНР Си Цзиньпина не планируется, но глава американского Минфина рассчитывает на переговоры с вице-премьером Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэном.

Американская сторона планирует обсудить сотрудничество в сфере урегулирования мирового долгового бремени и совместную работу в области борьбы с климатическими изменениями, ряд макроэкономических вопросов. Также одна из ключевых задач визита - наладить линии связи между экономическими ведомствами США и Китая.