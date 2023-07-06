В Псковской области создадут центр дневного пребывания для детей с инвалидностью

Кроме того, в регионе будет запущен проект по открытию подростковых пространств

ПСКОВ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой откроют на территории региона центр дневного пребывания для детей с инвалидностью. Кроме того, в регионе будет запущен проект по открытию подростковых пространств, сообщила журналистам Мария Львова-Белова, подводя итоги своей рабочей поездки в регион.

"Отдельно договорились об открытии центров дневного пребывания для детей с инвалидностью. Вообще, Псковская область славится своими проектами и по сопровождаемому проживанию, и по обучению детей с ментальными нарушениями. И центры дневного пребывания призваны помогать семьям, воспитывающих таких детей, когда можно на <...> на несколько часов, привести ребенка и дать возможности родителям отдохнуть или заняться своими делами. Тем самым - не допустить попадание ребенка в интернатное учреждение, когда семья просто перестанет справляться. Договорились, что подобный центр мы откроем", - сказала Львова-Белова.

Она также добавила, что на территории области также будет запущен проект по созданию так называемых подростковых пространств. "Сегодня с Михаилом Юрьевичем [Ведерниковым] обсудили работу по подросткам, которая ведется в регионе. И патриотическое воспитание, и добровольчество. Предложила наш проект по открытию подростковых пространств. <...> Надеюсь, что в результате будет принято положительное решение. Мы откроем пространство, где ребята смогут проводить свое свободное время, особенно те, у кого непростая жизненная ситуация", - пояснила омбудсмен. Михаил Ведерников добавил, что этот проект будет реализован.

Мария Львова-Белова отметила, что на протяжении нескольких дней ее команда в Псковской области проводила мониторинг "во всех учреждениях, где находятся дети-сироты, дети с инвалидностью", а также изучала работу региональной системы органов профилактики.

"Мы увидели, что работа ведется на самом высоком уровне. Какие-то вещи необходимо дополнить какими-то интересными новыми инициативами, проектами. Где-то есть конкретные кейсы по детям, которые требуют федерального вмешательства. Например, в федеральную клинику направить ребенка или приобрести ему лучшее техническое средство реабилитации. То есть возьмем как отдельные кейсы на совместную проработку, так и какие-то системные вещи", - сказала омбудсмен.

По словам губернатора Михаила Ведерникова, на встречах многодетные семьи региона поднимают в основном две ключевых темы. Это улучшение жилищных условий и возможность получения семейного автомобиля.