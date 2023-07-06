В Екатеринбурге на территории монумента "Европа - Азия" открыли туристский центр

В нем гости смогут получить справочную информацию и купить сувенирную продукцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Туристско-информационный центр (ТИЦ) открыли на территории монумента "Европа - Азия" в Екатеринбурге в год 300-летнего юбилея. В нем туристы смогут получить справочную информацию и купить сувенирную продукцию, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы вместе открываем туристско-информационный центр. <…> Появился новый современный комплекс, который будет встречать наших гостей, наших туристов, нести в себе разные смыслы - и развитие экологического туризма, и развитие индустрии гостеприимства, и продвижение нашего города под тем брендом, под которым мы его все прекрасно знаем - "Город на границе Европы и Азии", - сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии здания центра.

Центр был возведено за полтора месяца. По словам ректора Уральского государственного лесотехнического университета Евгения Платонова, в ТИЦ также смогут заниматься и проходить практику студенты, которые изучают экологическое право и туристические направления.

Во время открытия была высажена аллея из 20 деревьев, посвященная 300-летию Екатеринбурга.

Основные праздничные мероприятия к 300-летию Екатеринбурга пройдут в августе 2023 года. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.