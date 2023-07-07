В Челябинской области движение тяжеловесного транспорта ограничили на три дня из-за жары

Температура воздуха будет достигать 32-36 градусов

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Временное ограничение движения тяжеловесного транспорта ввели с пятницы по воскресенье в Челябинской и Курганской областях, где в некоторых районах температура воздуха днем будет доходить до 32-36 градусов, следует из материалов, опубликованных управлением дорог "Южный Урал".

"В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32 градусов) с 12:00 (10:00 мск) до 20:00 (18:00 мск) 7,8 и 9 июля вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на участках автомобильных дорог общего пользования, в Челябинской и Курганской областях", - сказано в материалах.

Уточняется, что ограничения действуют с 16-го по 146-й км трассы А-310; с 12-го км по 465-й трассы Р-254; с 0-го км по 91-й дороги "Подъезд к г. Тюмени"; со 125-го км по 356-й км трассы Р-354; с 1548-го км по 1871-й трассы М-5; с 11-го км по 130-й км дороги "Подъезд к городу Екатеринбургу".

По данным синоптиков, температура воздуха в Челябинской области в ближайшие трое суток будет колебаться в дневные часы от 27 до 36 градусов тепла, а в Курганской области - от 29 до 34 градусов тепла.